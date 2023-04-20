Склонность помогать оказалась универсальным поведением по всему миру

Scientific Reports: люди разных культур склонны помогать тем, кто просит об услуге

Ученые Сиднейского университета в показали, что склонность людей помогать тем, кто нуждается в помощи или услуге, является универсальным поведением в разных культурах мира — от Европы до деревень Эквадора и поселений австралийских аборигенов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Специалисты показали, что в повседневной жизни кто-то сигнализирует о том, что ему необходима небольшая услуга, в среднем каждые 2 минуты 17 секунд. Небольшие просьбы касаются совместного использования предметов, а также выполнения домашних дел. Такие просьбы чаще на порядок, чем принятие решений касательно распределения трофеев от удачной охоты на китов (в Индонезии) или участия в строительстве дороги в деревне. Влияние культуры на последние более значительно.

Среди разных культур мелкие просьбы удовлетворяются в семь раз чаще, чем отклоняются, в шесть раз чаще их игнорируют, и почти в три раза чаще их либо отклоняют, либо игнорируют. При этом даже в случае отказа люди обычно (в 74 процентах случаев) объясняют, почему они не могут помочь. В целом вероятность выполнения просьб о помощи нельзя предсказать по тому, как в обществах происходит совместное использование ресурсов, хотя ранее предполагалось, что культура должна значительно влиять на просоциальное поведение.

Взаимодействие между членами семьи или не членами семьи не влияет ни на частоту небольших просьб, ни на степень их выполнения. Это не соответствует устоявшимся теориям, которые предсказывают, что степень родства между людьми должно усиливать сотрудничество или способствовать совместному использованию ресурсов.