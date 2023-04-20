В Новой Москве обнаружили обгоревшее тело россиянина

СКР: в Новой Москве обнаружили тело мужчины с термическими ожогами

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после обнаружения обгоревшего трупа россиянина в Новой Москве. Об этом в четверг, 20 апреля, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, тело погибшего было обнаружено 20 апреля на участке местности, расположенном в поселке Куриловское. У погибшего были обнаружены многочисленные термические ожоги. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 20 апреля сообщалось, что строители нашли человеческие останки в реставрируемом здании музстудии в центре Москвы.