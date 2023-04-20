Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева в работе на Россию

Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева в дискредитации ЕС в интересах России

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» обвинила мэра Кишинева Иона Чебана в очернении проекта интеграции страны с Европейским союзом (ЕС) в интересах России. Об этом сообщает РИА Новости.

По заявлению партии, Чебан передал план с расположением стратегических учреждений молдавский столицы российской компании, в которой работает сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Ион Чебан годами протестовал против вступления Молдавии в Европейский союз, и, увидев, что вступление приближается, хочет дискредитировать идею вступления в ЕС и пытается вовлечь нас в игру русских», — высказались в «Действии и солидарности».

Ранее прокуратура Молдавии рассказала о завершении следствия в отношении лиц, подозреваемых в попытке дестабилизации ситуации в стране. Следствию стало известно, что все семеро задержанных мужчин в возрасте от 21 до 39 лет являются гражданами Молдавии. Трое из них были судимы за кражи и грабежи.