Стали известны детали дела о дестабилизации ситуации в Молдавии

Прокуратура Молдавии рассказала о задержанных по делу о дестабилизации ситуации в стране

Прокуратура Молдавии рассказала о завершении следствия в отношении лиц, подозреваемых в попытке дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры, передает ТАСС.

Следствию стало известно, что все семеро задержанных мужчин в возрасте от 21 до 39 лет являются гражданами Молдавии. Трое из них были судимы за кражи и грабежи. «Прокуроры направят доказательства в суд для рассмотрения дела по существу и вынесения приговора», — говорится в сообщении.

Мужчины были арестованы 11 марта по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Следователи считают, что задержанные занимались вербовкой и подготовкой молодых людей якобы для организации беспорядков в ходе оппозиционных акций протеста.

Глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что к организации протестных акций в республике причастны спецслужбы России. По его словам, в стране формировались десять групп численностью от 5 до 10 человек, деятельность которых координировалась лицом, прибывшим из Российской Федерации.

19 апреля сотрудника российского посольства в Кишиневе объявили персоной нон грата, двух других российских дипломатов лишили специального допуска в аэропорт. При этом имена сотрудников посольства не называются.

