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16:29, 20 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину за убийство почтальона и его соседа

Под Тамбовом задержали 29-летнего мужчину, зарезавшего почтальона и его пожилого соседа

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Тамбовской области задержали 29-летнего мужчину, зарезавшего 36-летнего почтальона и его 65-летнего пожилого соседа. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 апреля в квартире на Коммунальной улице в Моршанске нашли погибших. На их телах были многочисленные ножевые ранения.

Вскоре силовики выяснили, что 11 апреля коллега почтальона поссорился с ним. Мотивом стало высказывание погибшего, что подозреваемый халатно относится к работе. Тогда мужчина на следующий день пришел домой к потерпевшему и расправился с ним. Пожилой сосед, вероятно, стал свидетелем убийства, поэтому фигурант зарезал и его.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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Екатерина Власова
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