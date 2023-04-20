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14:54, 20 апреля 2023Моя страна

В Приморье показали видео с подопечным леопардом папы римского

Нацпарк в Приморье опубликовал видео с подопечным леопардом папы римского

Подопечный леопард папы римского впервые попал на видео с трапезой. Кадры опубликовал нацпарк «Земля леопарда».

Хищник, получивший имя Мартин Фьерро, несколько дней питался крупной особью пятнистого оленя.

«Он регулярно возвращался в свою "столовую", заглядывая и на "ночной перекус". Хорошая физическая форма и навыки! Leo 252M успешно закрепился на участке у полуострова Гамова, в местах, где леопардов не видели уже много лет», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, эта территория долгое время считалась непригодной для леопардов из-за пожаров и браконьерства. Но после включения в состав нацпарка «Земля леопарда» и созданию здесь оленефермы под руководством АНО «Дальневосточные леопарды» экосистема восстановилась, леопарды снова появились в этих краях.

Сейчас в Приморье живет уже не менее 125 этих кошек.

Варвара Кошечкина
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