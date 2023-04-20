Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:28, 20 апреля 2023Наука и техника

В Большом адронном коллайдере зафиксировали аномалию

В эксперименте ATLAS в ЦЕРН зафиксировали аномально высокую частоту появления частиц ttW

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Эксперимент ATLAS, проводимый на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН, подтвердил, что три частицы — верхний кварк, верхний антикварк и W-бозон — регистрируются при протон-протонных столкновениях в ускорителе чаще, чем предсказывает Стандартная модель. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной ускорительной лаборатории SLAC.

Событие, которое производит трио частиц, обозначаемое как ttW, достаточно редкое и происходит один раз на каждые 50 тысяч столкновений. Все частицы являются короткоживущими и почти сразу же распадаются, поэтому их регистрируют по продуктам распада — электронам и мюонам. В настоящее время Большой адронный коллайдер является единственным ускорителем, способным производить ttW.

Впервые группа ATLAS наблюдала процесс ttW в 2015 году, используя данные сеанса работы Run 1 на коллайдере с 2010 по 2012 год. Последующие измерения проводились над данными сеанса Run 2 (2015-2018 годы), что привело физиков к выводу, что распад протонов на трио частиц не совсем соответствует Стандартной модели, которая на настоящий момент наиболее полно описывает поведение известных субатомных частиц, и на 20 процентов превышает предсказанное значение.

По мнению ученых, аномалия может иметь несколько объяснений. Во-первых, в самой модели могут отсутствовать некоторые детали, необходимые для корректного предсказания ttW. Во-вторых, аномалия может быть указанием на присутствие Новой физики за пределами Стандартной модели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск
Набиуллина предупредила об опасности резких скачков цен
В Киргизии призвали развивать государственный язык на кириллице
В России предложили запустить новый вид льготной ипотеки
Путин высказался об отправившихся в зону СВО чиновниках
Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева в работе на Россию
Унесенная течением 17-летняя девушка провела 22 часа на доске в открытом океане
Правительство Израиля обвинили в бездействии против атак на христиан и мусульман
Власти Судана оценили вероятность политической миграции в Россию
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.