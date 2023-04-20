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08:56, 20 апреля 2023Мир

Посол России и генсек ШОС провели переговоры

Посол России в Китае Моргулов и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации
Игорь Моргулов

Игорь Моргулов. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский посол в КНР Игорь Моргулов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин провели переговоры. Об этом сообщило диппредставительство в своем Telegram-канале.

В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы работы организации, в частности, шаги по улучшению ее деятельности. «Особое внимание уделено перспективам выстраивания взаимовыгодных международных связей ШОС», — рассказали в посольстве.

Ранее Чжан Мин заявил о готовности ШОС создать условия для решения украинского кризиса. Он подчеркнул, что организация уделяла пристальное внимание конфликту на Украине.

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Марина Совина
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