Посол России и генсек ШОС провели переговоры

Посол России в Китае Моргулов и генсек ШОС обсудили перспективы деятельности организации

Российский посол в КНР Игорь Моргулов и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин провели переговоры. Об этом сообщило диппредставительство в своем Telegram-канале.

В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы работы организации, в частности, шаги по улучшению ее деятельности. «Особое внимание уделено перспективам выстраивания взаимовыгодных международных связей ШОС», — рассказали в посольстве.

Ранее Чжан Мин заявил о готовности ШОС создать условия для решения украинского кризиса. Он подчеркнул, что организация уделяла пристальное внимание конфликту на Украине.