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12:13, 20 апреля 2023Среда обитания

В России допустили появление продажи жилья в рассрочку

Вице-премьер Хуснуллин допустил появление в России продажи жилья в рассрочку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что в России может появиться возможность продажи жилья в рассрочку. Его слова передает ТАСС.

«Мы смотрим возможность создания ссудно-сберегательных касс и ищем, как юридически дать возможность продажи жилья в рассрочку», — заявил Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер назвал перспективными программы сельской и дальневосточной ипотеки. На данный момент власти планируют их дальнейшее развитие.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что по итогам первого квартала 2023 года в России стали строить больше многоквартирных домов. С января по март текущего года в стране ввод многоквартирного жилья вырос на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Нина Ташевская
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