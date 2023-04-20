В Запорожской области арестовали мужчину за подготовку теракта против ВС России

Суд поместил в СИЗО жителя Запорожья, изготовившего бомбу для нападения на блокпост ВС РФ

Суд арестовал и поместил в СИЗО жителя Запорожской области за подготовку теракта против Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гражданин год подыскивал компоненты для создания бомбы.

В начале апреля 2022 года мужчина проживал в Токмаке. Знакомый попросил его изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ). Задержанный согласился и выполнил поручение товарища. Он передал ему бомбу для нападения на блокпост ВС РФ.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Его сообщников ищут.