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05:08, 20 апреля 2023Забота о себе

Никогда не занимавшимся сексом дали совет по преодолению страха близости

Психолог Коллинз: преодолеть страх перед первым сексом можно, если не торопить события

Фото: anait / Unsplash

Преодолеть страх перед первым сексом можно, если признаться партнеру в своих опасениях и не торопить события, уверена психолог Лора Коллинз. Такую рекомендацию она дала в своей авторской колонке для издания Metro.

В редакцию газеты обратилась студентка второго курса университета, никогда не занимавшаяся сексом. Девушка призналась, что четыре месяца назад начала встречаться с парнем и не рассказала ему, что девственница. Молодой человек на два года старше нее и обладает солидным опытом общения с противоположным полом. Это знание нервирует девушку, потому она попросила психолога дать совет ей по преодолению страха перед интимной близостью.

В какой-то момент я бы хотела заняться с ним сексом, но каждый раз, когда между нами возникает момент страсти, у меня начинается нервный срыв, и я ищу предлог, чтобы уйти домой. Как мне преодолеть этот иррациональный страх?

из письма читательницы
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Коллинз призвала девушку успокоиться, потому что быть девственницей не стыдно. Также, по ее словам, не стоит судить о реакции парня на эту новость заранее. Если молодой человек уже проявил себя как понимающий и добрый партнер, он постарается сделать первый раз своей избранницы особенным, насколько это возможно, полагает психолог.

Не бойтесь сказать ему правду, вы можете обнаружить, что он уже догадался, особенно, если знает ваше прошлое. Нет ничего плохого в том, чтобы спать вместе и исследовать различные виды сексуальной активности. Но не чувствуйте себя обязанной идти до конца, пока не будете готовы к этому

Дейдре Сандерспсихолог

Сандрес также посоветовала девушке успокоиться, потому что секса бояться не надо — первый раз бывает у каждого. Разумнее всего просто не торопиться и попросить партнера проявить немного терпения.

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о том, какие мысли посетили их после потери девственности. Авторы многих комментариев признались, что были разочарованы первым опытом и решили, что секс несколько переоценен.

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Наталья Обрядина
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