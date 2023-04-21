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14:39, 21 апреля 2023Мир

Десятки рыбаков госпитализировали с неизвестной болезнью в Африке

Около 50 рыбаков госпитализировали в Гвинее с неизвестной болезнью

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Около 50 рыбаков госпитализировали в Гвинее с неизвестной болезнью, из-за которой на теле у заразившихся появляются многочисленные волдыри на лице и конечностях. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на министра здравоохранения и общественной гигиены африканской страны Мамаду Пате Диалло.

«Мы столкнулись со странным явлением. Правительство образовало межведомственную кризисную комиссию, в которую вошли представители ряда министерств, ответственных за защиту окружающей среды, здравоохранение, транспорт и вопросы, связанные с морем», — заявил глава Минздрава.

По его словам, пробы воды из района, где выявлены первые случаи заражения, уже отправлены на экспертизу и в национальные, и в международные научные лаборатории. Диалло призвал жителей прибрежных областей сохранять осторожность.

Ранее семь экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), расследовавших крушение поезда с химикатами в американском штате Огайо, рассказали о симптомах неизвестной болезни. В начале марта у них появилась боль в горле, головная боль, кашель и тошнота. О таких же симптомах заявляли некоторые жители населенного пункта сразу после крушения поезда. Заболевшие эксперты CDC занимались обследованием домов в районе крушения.

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Виктория Кондратьева
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