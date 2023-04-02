У расследовавших крушение поезда в Огайо появились симптомы неизвестной болезни

У расследовавших крушение поезда в Огайо экспертов появились симптомы неизвестной болезни

Семь экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), расследовавших крушение поезда с химикатами в американском штате Огайо, рассказали о симптомах неизвестной болезни, пишет CNN со ссылкой на представителей CDC.

3 февраля в населенном пункте Ист-Палестайн сошли с рельсов и загорелись 11 вагонов поезда, в которых было почти полтонны опасных химических веществ. Содержимое вагонов проникло в почву и воздух, а также попало в два небольших местных ручья.

CDC направило на место происшествия 15 своих сотрудников. В начале марта у семи из них появилась боль в горле, головная боль, кашель и тошнота. О таких же симптомах заявляли некоторые жители населенного пункта сразу после крушения поезда. Заболевшие эксперты CDC занимались обследованием домов в районе крушения.

Тем не менее в пресс-службе CDC сообщили, что у большинства членов команды симптомы исчезли в тот же день, а уже через сутки все вернулись к работе. Позже о недомогании никто из них не заявлял.

Правительственные эксперты заболели, несмотря на то что американские власти и управлявшая поездом компания Norfolk Southern неоднократно заявляли, что крушение не может иметь никаких последствий для здоровья человека. Вспыхнувшие после крушения вагоны удалось потушить лишь к 8 февраля, но уже в тот же день государственные и федеральные чиновники заверили жителей Ист-Палестайн, что не обнаружили никаких опасных для здоровья химических веществ в воздухе или питьевой воде.

Тем не менее люди, живущие в Ист-Палестайн и окрестностях, продолжают рассказывать о необъяснимых симптомах, таких как головная боль, боль в горле, заложенность и кровотечение из носа, кожная сыпь, кашель и раздражение глаз, отмечает CNN.