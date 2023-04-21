Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:32, 21 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин опроверг попадание в котел группировки ВСУ в Артемовске

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг попадание в котел группировки ВСУ в Артемовске

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд» / ТАСС

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) пока не попала в котел, но находится в оперативном окружении, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.

«Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои», — сказал Пригожин.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские части взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. Затем источник РИА Новости сообщил, что о полном окружении города речи не идет, а за дорогу, связывающую Артемовск и Часов Яр, идут ожесточенные бои.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
Журналист Bellingcat организовал побег из России издателя The Insider
В России назвали незаконными санкции Британии после приговора Кара-Мурзе
В правительстве сообщили о резком росте спроса на айтишников в России
В России предложили собирать с миллионеров налог на нужды мобилизованных
Рядом с вокзалом Парижа обнаружили древний некрополь с 50 могилами
Раскрыта страна-производитель одежды пришедшего на смену Zara в России бренда
Суд указал на нарушения в административном деле Невзорова
В Москве имевший проблемы с подготовкой к ЕГЭ школьник покончил с собой
Обслужившая команду футболистов официантка получила 885 тысяч рублей чаевых
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.