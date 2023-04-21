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11:26, 21 апреля 2023Бывший СССР

Полное окружение группировки ВСУ в Артемовске опровергли

РИА Новости: о полном окружении группировки ВСУ в Артемовске речи не идет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О полном окружении группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) речи не идет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, находящийся в городе.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в лесопосадках возле трассы, которая связывает Артемовск и поселок Хромово в Бахмутской городской общине, идут ожесточенные бои. «На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет», — приводит РИА Новости слова источника.

При этом собеседник уточнил, что украинской стороне с каждым днем становится сложнее снабжать группировку в Артемовске.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военные взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. По его словам, бойцы частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки противника, и взяли под контроль несколько сотен метров полосы. Гагин добавил, что теперь снабжение гарнизона ВСУ стало невозможным.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщал, что при поддержке регулярных частей Вооруженных сил России бойцам ЧВК «Вагнер» удалось закрепиться на трассе Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) — Часов Яр. По данным военкора, бойцы ЧВК взяли под контроль около 500 метров дороги.

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Варвара Кошечкина
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