Бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на трассе Артемовск — Часов Яр

Военкор Руденко: ЧВК «Вагнер» удалось закрепиться на трассе Артемовск — Часов Яр

При поддержке регулярных частей Вооруженных сил России бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» удалось закрепиться на трассе Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) — Часов Яр. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Он уточнил, что, по некоторым данным, бойцы ЧВК взяли под контроль порядка 500 метров дороги, что «ставит крест на снабжении» подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске.

По словам военкора, если информация получит официальное подтверждение, то оставшаяся в городе группировка украинских военных будет обречена, а для ее спасения командованию ВСУ нужно будет принимать решение о ее оставлении или контрнаступлении для деблокирования своих частей в населенном пункте.

20 апреля сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» украинской армии в Артемовске. Отмечалось, что они ведут бои в лесополосе, примыкающей и пересекающей трассу О-0506, соединяющую город с Часовым Яром.