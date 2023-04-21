Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:20, 21 апреля 2023Бывший СССР

Бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на трассе Артемовск — Часов Яр

Военкор Руденко: ЧВК «Вагнер» удалось закрепиться на трассе Артемовск — Часов Яр

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При поддержке регулярных частей Вооруженных сил России бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» удалось закрепиться на трассе Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) — Часов Яр. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Он уточнил, что, по некоторым данным, бойцы ЧВК взяли под контроль порядка 500 метров дороги, что «ставит крест на снабжении» подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске.

По словам военкора, если информация получит официальное подтверждение, то оставшаяся в городе группировка украинских военных будет обречена, а для ее спасения командованию ВСУ нужно будет принимать решение о ее оставлении или контрнаступлении для деблокирования своих частей в населенном пункте.

20 апреля сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» украинской армии в Артемовске. Отмечалось, что они ведут бои в лесополосе, примыкающей и пересекающей трассу О-0506, соединяющую город с Часовым Яром.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Число пострадавших при падении авиабомбы в Белгороде возросло
Назван объем дотаций из бюджета для новых регионов России
В сети восхитились внешностью 60-летней Деми Мур в бикини
Из окна московской многоэтажки выпал двухлетний ребенок
Российская пенсионерка с сыном похитили невестку и избивали за попытки сбежать
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве и попали на видео
СКР раскрыл совершенное в 1994 году убийство предпринимательницы и двух ее детей
Гузеева посетила популярный европейский город и назвала удивившую ее особенность
На Украине заявили о проникновении агентов ФСБ в структуру СБУ
Сексотерапевт подсказал способ мягко отказать партнеру в сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.