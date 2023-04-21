Кристина Асмус вышла в свет в полупрозрачном платье без бюстгальтера

Актриса Кристина Асмус появилась на кинофестивале в полупрозрачном платье без бюстгальтера

Актриса театра и кино Кристина Асмус появилась на красной дорожке 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в откровенном наряде. Соответствующий пост опубликован в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

35-летняя звезда вышла в свет в полупрозрачном серебристом платье длины макси с вытачками, которое было украшено кристаллами, поясом и бахромой в районе талии. При этом сквозь ткань просвечивали очертания тела знаменитости, которая не надела бюстгальтер. Артистка уложила волосы в высокий пучок, оставив две волнистые пряди у лица, накрасила ногти темным лаком, сделала макияж в коричневой гамме и дополнила образ босоножками на каблуках.

Также на красной дорожке предстали блогерша Ида Галич, актрисы Любовь Толкалина, Ирина Горбачева, Мария Шумакова и Анна Хилькевич и телеведущая Алена Водонаева.

Актриса Настасья Самбурская также посетила кинофестиваль в откровенном образе. Звезда пришла на открытие мероприятия в корсетном платье длины макси с акцентом на обнажающем часть груди декольте.