Правительство поддержало проект о праве пенсионеров на упрощенное банкротство

Кабмин внес в Думу законопроект о расширении доступности внесудебного банкротства россиян

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий доступность внесудебной процедуры банкротства граждан. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается повысить до 1 миллиона рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тысяч рублей. Также документ предусматривает сокращение срока, по истечении которого гражданин может повторно инициировать внесудебное банкротство, с десяти до пяти лет.

Также объявить себя банкротами смогут пенсионеры, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с соответствующим заявлением во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся (предъявлялся) для исполнения. При этом единственным доходом таких граждан является пенсия и отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.

21 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал законопроект, который расширяет возможности граждан по избавлению от задолженностей без обращения в суд. «Президент поручил упростить для граждан процедуру внесудебного банкротства, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми», — отметил председатель правительства.

В январе сообщалось, что за 2022 год число судебных банкротств в России выросло в полтора раза (плюс 44,2 процента) — процедуру прошли 278,1 тысячи физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Наибольшее число граждан-банкротов по итогам года зафиксировано в Краснодарском крае (13,95 тысячи), Подмосковье (13,47 тысячи) и Москве (13,43 тысячи). В топ-5 также вошли Башкирия (11 тысяч) и Свердловская область (10,9 тысячи). В подавляющем большинстве случаев банкротство по-прежнему инициируют сами должники: 96,7 против 94,9 процента в 2021-м. Оставшаяся часть процедур была начата конкурсными кредиторами и налоговой службой.

В декабре 2022-го эксперты FinExpertiza сообщили, что в России два квартала подряд снижаются расходы населения. С учетом инфляции потребительские траты сократились во втором квартале на семь процентов год к году, а в третьем — на 6,4 процента, говорится в исследовании. Последний показатель — рекордный, сильнее россияне ограничивали свое потребление только в пандемийном 2020 году.