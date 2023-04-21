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03:54, 21 апреля 2023Россия

Очевидцы раскрыли подробности взрыва в Белгороде

РБК: очевидцы раскрыли подробности взрыва в Белгороде

Фото: Telegram-канал Baza

Очевидцы раскрыли РБК подробности инцидента в Белгороде в результате которого на улице образовалась воронка, пострадали две женщины, а также получили повреждения несколько квартир и автомобилей.

Так, местная жительница по имени Татьяна рассказала, что в момент взрыва находилась дома, в соседнем квартале от места ЧП. «Примерно в 22 часа услышала, как что-то пролетело, а потом — бах. Дом немного тряхануло», — вспомнила женщина.

Другой белгородец Андрей Фирсов услышал взрыв, когда ехал на автомобиле в районе, где произошел взрыв. «Слышал звук, как будто истребитель пролетел над головой, и через семь-десять секунд глухой звук взрыва сзади», — заявил он.

Информация о мощном взрыве в Белгороде появилась в сети вечером 20 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эти данные. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров, пострадали два человека.

Позже в Минобороны России сообщили, что причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС).

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Марина Совина
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