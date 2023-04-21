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19:23, 21 апреля 2023Среда обитания

С бывшего здания генконсульства Чехии в Петербурге убрали герб

Герб на бывшем здании генконсульства Чехии в Петербурге заменили цементной заплаткой

Фото: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

С бывшего здания генерального консульства Чехии в Санкт-Петербурге убрали герб республики. В качестве временной замены на фасаде дома появилась заплатка из цемента, сообщает «Фонтанка».

Рассказавший о произошедшем член бюро партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов назвал событие историческим. «Помню это здание потрясающей красоты, ставшее локальным ориентиром с самого детства, поскольку жил совсем рядом. К нему же мы возлагали цветы в 50-ю годовщину преступного ввода войск в Чехословакию», — поделился он.

Чешское дипломатическое представительство занимало особняк Тецнер на Тверской улице почти 70 лет. До февраля 2022 года в нем работало генеральное консульство Чешской Республики. Здание 1904 года постройки признано объектом культурного наследия.

В феврале стало известно о планах приостановить работу генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге. Причина решения — нехватка персонала после высылки из России большого числа нидерландских дипломатов. Генконсульство закрылось 21 февраля.

Александра Качан
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