Раскрыт вред расщепляющих фукозу кишечных бактерий

Communications Biology: расщепляющие фукозу кишечные бактерии снижают иммунитет от вакцин

Японские ученые Института науки и технологий Окинавы раскрыли, что кишечные бактерии, способные расщеплять сахар фукозу, вредят приобретенному иммунитету после мРНК-вакцины против COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Biology. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 96 здоровых людей, проживающих на острове Окинава, у которых собирали образцы крови и стула, начиная с момента первой дозы вакцины и заканчивая месяцем после второй дозы. После этого был проведен обширный генетический анализ иммунных клеток крови и кишечных бактерий, чтобы выявить потенциальную связь между микробиомом и уровня Т-клеток и антител.

Ученые не обнаружили существенной связи бактерий с уровнями антител, но они выяснили, что люди с более низким ответом Т-клеток также имели кишечный микробиом, характеризующийся высокой активностью переваривания фукозы. Кроме того, у людей со сниженным Т-клеточным ответом до момента вакцинации наблюдалась повышенная экспрессия двух генов — FOS и ATF3. Они экспрессируются иммунными клетками крови и кодируют факторы транскрипции группы AP-1. Показано, что AP-1 контролируют выживание и активность Т-клеток, однако точная их роль остается неизученной.

Люди с более высокой экспрессией FOS и ATF3 до вакцинации также имели микробиомы с высокой активностью переваривания фукозы, что позволяет предположить, что влияние кишечника на иммунную систему осуществляется через путь, который включает эти два гена. Ученые предполагают, что переваривание фукозы приводит к увеличению базовой экспрессии FOS и ATF3 в иммунных клетках крови, что, в свою очередь, ослабляет ответ на вакцину против COVID-19.

Фукоза в составе полисахаридов содержится в водорослях, грибах и других пищевых продуктах. Наиболее широко доступными источниками таких полисахаридов являются водоросли родов Fucus и водоросль ламинария.