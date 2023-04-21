Россиянин два года судился с психбольницей из-за неверного диагноза

«Углегорские вести»: мужчина два года судился с психбольницей из-за неверного диагноза

На Сахалине житель Углегорского района лишился работы из-за неверного диагноза врачебной комиссии областной психбольницы. Россиянин судился с медучреждением два года. Об этом сообщает Telegram-канал «Углегорские вести».

Неверное заключение врачи вынесли в 2020 году, когда мужчина работал водителем на Сахалинской авиабазе. Из-за этого диагноза его уволили, а на основании врачебной комиссии руководство составило характеристику, порочащую честь.

Россиянин обратился в суд, который установил, что решение вынесли с грубым нарушением закона — отсутствовала электроэнцефалограмма. Это подтвердили врачебные комиссии комиссий из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.

После двухлетней тяжбы россиянина восстановили на работе, признав период с мая 2020-го по май 2022 года вынужденным прогулом. Мужчина получил от работодателя все предусмотренные законом выплаты — порядка 800 тысяч рублей. Сахалинская авиабаза, в свою очередь, взыскала понесенные убытки по суду с психбольницы.

Ранее в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело о коррупции в отношении главного врача краевой клинической психбольницы. По версии следствия, главврачу передали 100 тысяч рублей за снятие с учета в психоневрологическом диспансере без личного посещения и прохождения медобследования. К уголовной ответственности также привлечен местный житель, подозреваемый в даче взятки медику.