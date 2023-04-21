Жена пропавшей без вести звезды сериала «Дрейк и Джош» подала на развод

Жена пропавшей без вести и найденной звезды сериала «Дрейк и Джош» подала на развод

Жена актера и звезды сериала «Дрейк и Джош» Дрейка Белла, пропавшего без вести в США, а затем найденного спустя несколько часов, подала на развод через неделю после инцидента. Об этом пишет TMZ.

Джанет фон Шмелинг официально подала на развод после четырех лет брака. Согласно документам, супруга Белла утверждает, что они расстались еще в сентябре, в качестве причины расставания называются непримиримые разногласия. У пары есть общий ребенок.

Сообщение о разводе появилось после инцидента с пропажей актера в начале месяца. По данным издания, один из членов семьи позвонил в полицию и заявил, что Белл угрожал самоубийством в ответ на проблемы с опекой над детьми.

О пропаже Белла стало известно 13 апреля. Актер был найден спустя несколько часов после заявления полиции. По версии правоохранительных органов, ему угрожала опасность, однако других данных не приводилось.