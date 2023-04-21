Россияне массово решили отдохнуть на одном из курортов ОАЭ

АТОР: турпоток из России в Дубай в январе-феврале 2023 года вырос на 76 процентов

Российские туристы массово решили отдохнуть на одном из курортов ОАЭ — турпоток из РФ в Дубай вырос на 76 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным департамента экономики и туризма эмирата, за первые два месяца 2023 года Дубай принял 3,1 миллиона иностранных отдыхающих. Первое место среди путешественников заняли граждане Индии (401 тысяча человек), на второй строчке разместилась Россия: с января по февраль 2023 года на курорте провели отпуск 229 тысяч россиян.

Относительно аналогичного периода 2022 года российский турпоток в эмират увеличился на 67 процентов, в сравнении с январем-февралем 2019 года — на 76 процентов. «В январе-феврале 2023 года по турпотоку в Дубай Россия уверенно обошла Оман (201 тысяча человек), Великобританию (196 тысяч) и Саудовскую Аравию (183 тысячи). Количество же китайских прибытий в Дубай составило 52 тысячи, что на 75 процентов меньше, чем за тот же период 2019 года», — отметили в АТОР.

Что касается стоимости отдыха на курорте ОАЭ, то цена путевки на четыре ночи стартует от 100 тысяч рублей. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочной гостинице с 28 апреля по 2 мая на двоих. Тур на шесть ночей в отеле категории пять звезд с заездом 26 апреля стоит от 520 тысяч рублей.

Ранее в апреле российская туристка поехала в четырехзвездочный отель Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island в ОАЭ и описала отдых фразой «главное разочарование — русские». Девушка пожаловалась на набирающих горы еды в ресторане гостиницы соотечественников и их конфликтное поведение с барменами.