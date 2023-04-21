Forbes назвал Дурова с состоянием в $11,5 млрд самым обедневшим миллиардером из России

Основателя Telegram Павла Дурова назвали самым обедневшим миллиардером из России. Forbes оценил его состояние в 2023 году в 11,5 миллиардов долларов.

По информации издания, в общей сложности за год состояния сократились лишь у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они обеднели на 8,5 миллиардов долларов.

Отмечается, что на оценке стоимости Telegram отразилось падение котировок конкурентов — WhatsApp и компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat. С третьего места, которое Дуров занимал в российском рейтинге Forbes в прошлом году, в этом году он переместился на десятое.

Ранее Павел Дуров опубликовал первую за год фотографию в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

