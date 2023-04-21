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12:03, 21 апреля 2023Путешествия

Россияне резко устремились на отдых в две популярные европейские страны

АТОР: россияне начали проявлять большой интерес к отдыху в Греции и Италии

Фото: Dimitris Kiriakakis / Unsplash

Российские туристы вопреки введенным в отношении России западным санкциям резко устремились на отдых в две популярные европейские страны — Грецию и Италию. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным работников туротрасли, за первые четыре месяца 2023 года россияне начали проявлять большой по сравнению с прошлым годом интерес к итальянским курортам. «Продажи туров в Италию оживились. В этом году мы видим интересные изменения в структуре спроса. Во-первых, стали хорошо покупать групповые туры. Во-вторых, возрождается спрос со стороны туристов среднего ценового сегмента, чего не было в прошлом году», — рассказала представитель PAC Group Наталия Вашланова.

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Кроме того, туроператоры фиксируют заметный рост спроса на путевки в Грецию. Руководитель греческого направления PAC Group Мария Дубова отметила, что данной страной, несмотря на длительный перелет, массово интересуются семьи с детьми. «Туристы, в том числе семейные, при перелете в Грецию стали чаще останавливаться на один-два дня в стране пересадки. Так путь становится легче и интереснее», — рассказала эксперт.

Что касается сроков и цен получения виз, сейчас подавать документы в европейские страны туристам рекомендуется не менее, чем за месяц до даты вылета. Стоимость визы через туроператора в Италию — 165 евро (14,7 тысячи рублей) с человека в Италию, 140 евро (12,5 тысячи рублей) — в Грецию.

Ранее в апреле часто путешествующая россиянка отдохнула на турецком курорте Каш и назвала его достойной заменой Греции и Кипру. Среди основных плюсов курорта девушка выделила его южное расположение, благодаря которому купальный сезон длится с марта по ноябрь, чистые песчаные пляжи, отсутствие толп туристов и низкие цены на жилье.

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Валентина Процкова
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