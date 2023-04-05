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07:34, 5 апреля 2023Путешествия

Россиянка назвала способный заменить Грецию и Кипр курорт

Блогерша «Дзен» назвала турецкий курорт Каш достойной заменой пляжным странам Европы

Фото: Unsplash

Часто путешествующая россиянка отдохнула на турецком курорте Каш и назвала его достойной заменой Греции и Кипру. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По мнению блогерши, небольшой город, расположенный на побережье Средиземного моря в провинции Анталья, способен составить конкуренцию пляжным странам Европы. «Каш напоминает Грецию и Италию, правда ценник намного ниже, и добраться туда сейчас значительно проще, — высказалась путешественница. — узкие улочки, под ногами брусчатка, тут же горы и малоэтажные старинные постройки, много красивых растений, спелых фруктов и овощей».

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Среди основных плюсов курорта девушка выделила его южное расположение, благодаря которому купальный сезон длится с марта по ноябрь, чистые песчаные пляжи, отсутствие толп туристов и низкие цены на жилье. «При этом в Каш легко добраться, для этого не потребуется много денег и времени: до аэропорта Анталии около трех часов езды, можно автобусом или на арендованном авто (намного интересней)», — заключила она.

Ранее российский лоукостер «Победа» запустил распродажу билетов на три популярных турецких курорта — Анталью, Бодрум и Даламан. Выгодно полететь в Турцию удастся туристам из девяти городов России. Стоимость проездных документов стартует от 16 тысяч рублей в обе стороны.

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Валентина Процкова
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