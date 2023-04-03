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18:17, 3 апреля 2023Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов в Турцию

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов в Анталью, Даламан и Бодрум

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Российский лоукостер «Победа» запустил распродажу билетов на три популярных турецких курорта — Анталью, Бодрум и Даламан. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Отмечается, что выгодно полететь в Турцию удастся туристам из девяти городов России. Жители Владикавказа смогут приобрести билеты в Анталью от 16 тысяч рублей в обе стороны, Волгограда и Махачкалы — от 17 тысяч рублей, Самары — от 20 тысяч рублей, Челябинска и Казани — от 21 тысячи рублей, Перми — от 23 тысяч рублей, а Екатеринбурга — от 32 тысяч рублей.

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Перелет в Бодрум и Даламан обойдется россиянам несколько дороже. Авиабилеты из Москвы в эти турецкие города будут стоить 32 тысячи рублей и 35 тысяч рублей соответственно в обе стороны.

Представители перевозчика подчеркнули, что покупать билеты нужно с 3 по 9 апреля, а лететь — с 1 по 30 июня. Всего россиянам доступны 10 тысяч акционных авиабилетов.

Ранее в марте россиянам раскрыли стоимость отдыха в Турции летом 2023 года. Российским отдыхающим, как отмечалось, недельный тур на любимый курорт обойдется минимум в 94 тысячи рублей на двоих в четырехзвездочном отеле.

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Фариза Бацазова
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