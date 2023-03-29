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11:41, 29 марта 2023Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Турции летом

Недельный тур в Турцию летом обойдется россиянам в 94 тысячи рублей на двоих
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Unsplash

Для российских отдыхающих недельный тур в Турцию летом 2023 года обойдется минимум в 94 тысячи рублей на двоих в четырехзвездочном отеле. Стоимость отпуска в стране раскрывает РИА Новости со ссылкой на туроператора Tez Tour.

Отмечается, что отель с категорией пять звезд будет стоить 102 тысячи рублей. При этом 91 процент путешественников рассчитывают на отдых по системе «все включено», и лишь малая часть планируют более бюджетную поездку.

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По данным турагентства «Интурист», стоимость отдыха в Турции растет в связи с недостатком перевозки и инфляцией в стране. Помимо этого, на цены влияет популярность курортной страны среди европейцев, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он добавил, что россияне собираются в Турцию, несмотря на риски землетрясений, так как выбор пляжных стран для них ограничен.

Ранее в марте стало известно, что спрос россиян на туристические путевки в Турцию после землетрясений полностью восстановился. Наиболее активно отечественные туристы бронируют туры на майские праздники.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Сообщалось, что число жертв землетрясений превысило 49 тысяч человек.

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Зарина Дзагоева
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