Украина, ФРГ и Польша подписали меморандум о сервисном центре для танков

Резников заявил, что Украина, ФРГ и Польша подписали меморандум о центре для Leopard 2

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании меморандума о создании сервисного центра для танков в Польше. Об этом сообщается на странице главы украинского оборонного ведомства в социальной сети Twitter.

«Сегодня мы подписали протокол о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания основных боевых танков Украины Leopard 2. Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и возможностей украинских защитников», — написал он.

Резников также подчеркнул, что сформированный совместными

усилиями с партнерами «бронированный кулак» поможет в решении конфликта Украины с Россией. Он отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) умело защищают свою страну, а полученные от Запада современные технологии помогут Киеву победить. «Чем раньше это произойдет, тем скорее наступит мир», — считает Резников.

В марте польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша хочет создать сервисный центр по обслуживанию немецких танков Leopard 2, переданных ВСУ. По словам министра, польская промышленность даже готова к производству необходимых запчастей для танков, «но вся документация в Германии».