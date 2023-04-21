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09:36, 21 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о проникновении агентов ФСБ в структуру СБУ

Politico: в ГБР Украины заявили о широкой сети российских агентов внутри СБУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Агенты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проникли в структуру Службы безопасности Украины (СБУ) и местные органы власти, в Киеве намерены активизировать их выявление. Об этом Politico заявила представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

По ее словам, разоблачения, которые происходят сегодня, могут оказаться лишь верхушкой айсберга. В ГБР считают, что российские агенты в местных администрациях и СБУ помогли России занять Херсонскую область в начале спецоперации.

Ранее СБУ задержала работника военно-промышленного комплекса (ВПК) по подозрению в передаче данных об украинской армии. По заявлению ведомства, мужчина распространял сведения о местонахождении подразделений сил обороны и стратегически важных объектах оборонно-промышленного комплекса Одессы.

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Алевтина Запольская
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