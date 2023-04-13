Работника украинского ВПК заподозрили в передаче данных об армии

СБУ задержала радиомеханика ОПК Одессы по подозрению в передаче данных об армии

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала работника военно-промышленного комплекса (ВПК) по подозрению в передаче данных об украинской армии. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает ведомство в Telegram.

Информатора удалось задержать в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области. Как сообщает СБУ, мужчина распространял сведения о местонахождении подразделений сил обороны и стратегически важных объектах оборонно-промышленного комплекса Одессы.

Задержанный радиомеханик также передавал данные о выполненных заказах предприятия. В данный момент он взят под стражу без определения размера залога.

Ранее СБУ задержала двух жительниц Краматорска по подозрению в сотрудничестве с Россией. Ведомство утверждает, что женщины принадлежали к «агентурной группе военной разведки РФ, которая «сливала» позиции сил обороны» под Артемовском.