Сына Бекхэма заметили за рулем Maserati за 20 миллионов рублей

20-летнего манекенщика Ромео Бекхэма заметили за рулем Maserati за 20 миллионов рублей

Сына бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма Ромео заметили за рулем роскошной машины за миллионы рублей. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 20-летнего манекенщика на свидании с его возлюбленной, моделью Мией Риган. Молодой человек был одет в толстовку бренда Puma зеленого цвета, а девушка выбрала черную олимпийку в сочетании с ярким макияжем. Пара возвращалась домой в автомобиле Maserati стоимостью 197 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей).

Известно, что упомянутое транспортное средство принадлежит отцу парня, который в недавнем времени стал амбассадором компании Maserati. В связи с этим футболист также снимался в рекламе упомянутого производителя авто.

В июле 2021 года Дэвид Бекхэм покрасил волосы назло сыновьям. Спортсмен опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе со своими детьми: Крузом и Ромео. На размещенных кадрах видно, что мужчина покрасил волосы в светлый цвет, в то время как Ромео также стал блондином, а Круз изменил оттенок прически на ярко-розовый.