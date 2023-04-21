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17:06, 21 апреля 2023Ценности

Сына Бекхэма заметили за рулем Maserati за 20 миллионов рублей

20-летнего манекенщика Ромео Бекхэма заметили за рулем Maserati за 20 миллионов рублей

Фото: Paul Childs / Reuters

Сына бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма Ромео заметили за рулем роскошной машины за миллионы рублей. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 20-летнего манекенщика на свидании с его возлюбленной, моделью Мией Риган. Молодой человек был одет в толстовку бренда Puma зеленого цвета, а девушка выбрала черную олимпийку в сочетании с ярким макияжем. Пара возвращалась домой в автомобиле Maserati стоимостью 197 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей).

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Известно, что упомянутое транспортное средство принадлежит отцу парня, который в недавнем времени стал амбассадором компании Maserati. В связи с этим футболист также снимался в рекламе упомянутого производителя авто.

В июле 2021 года Дэвид Бекхэм покрасил волосы назло сыновьям. Спортсмен опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе со своими детьми: Крузом и Ромео. На размещенных кадрах видно, что мужчина покрасил волосы в светлый цвет, в то время как Ромео также стал блондином, а Круз изменил оттенок прически на ярко-розовый.

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Майя Пономаренко
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