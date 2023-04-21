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09:11, 21 апреля 2023Россия

Путин рассказал о роли мусульман в СВО

Президент Путин заявил, что мусульмане России проявляют на спецоперации отвагу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мусульмане России проявляют на специальной военной операции (СВО) отвагу. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю праздника Ураза-байрам. Текст телеграммы опубликован на официальном портале Кремля.

Также президент отметил, что бойцы-мусульмане приходят товарищам на выручку.

«Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу», — написал в телеграмме глава государства.

СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что военные действия стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Марк Леонов
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