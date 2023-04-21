В МИД России объяснили обещания НАТО принять Украину в альянс

МИД РФ: НАТО обещает принять Украину в альянс, чтобы мотивировать Киев победить Россию

НАТО обещает принять Украину в альянс, чтобы мотивировать Киев победить Россию. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила слова генсека военного блока Йенса Столтенберга о том, что все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс, передает ТАСС.

«Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — подчеркнула дипломат.

Ранее Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс.

20 апреля Столтенберг посетил Киев. По итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским он пообещал помочь Вооруженным силам Украины добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями НАТО. Он заявил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье» и в свое время она станет членом альянса.