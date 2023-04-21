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07:48, 21 апреля 2023Россия

В Госдуме пообещали не допустить вступления Украины в НАТО

Депутат Госдумы Ивлев заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предупредил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО. Его цитирует РИА Новости.

Ивлев указал, что включение Украины в альянс будет означать для России «появление источника постоянной военной опасности».

Депутат также обратил внимание, что недавнее обещание генсека НАТО Йенса Столтенберга о скором вступлении Украины в НАТО в очередной раз подтвердило участие военного блока в конфликте на стороне Киева.

По словам Ивлева, НАТО поставляет Украине вооружение, а Столтенберг «раскручивает эскалацию войны».

20 апреля Столтенберг посетил Киев. Во время визита он заявил, что полноправное место Украины находится в евроатлантической семье и в НАТО. Он подчеркнул, что со временем и благодаря поддержке военного блока эта цель будет достигнута.

Марина Совина
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