Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:30, 21 апреля 2023Экономика

Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России

Reuters: Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России в первом квартале 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на данные источников в отрасли и поставщика данных Refinitiv.

Поставки нефти из порта Актау в Каспийском море в азербайджанский Баку (основной маршрут поставок в обход России) подскочили до 163,4 тысячи тонн в январе-марте с 28,9 тысячи тонн годом ранее.

Государственная судоходная компания «Казмортрансфлот» сообщила агентству, что в первом квартале еще 104 тысячи тонн нефти было экспортировано по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Кроме того, более 80 тысяч тонн нефти в месяц страна поставляет в Китай, не используя российскую инфраструктуру.

По данным Reuters, в 2022 году экспорт казахстанской нефти по маршрутам в обход России достиг 1,8 миллиона тонн, что на 638 тысяч тонн больше, чем в 2021 году.

«Российские порты остаются токсичными для европейских покупателей, поэтому нефтяники перестраховываются и ищут маршруты, не связанные с "Транснефтью"», — объяснил западный трейдер, торгующий нефтью из Казахстана.

Хотя экспорт казахстанской нефти через Каспийское море и Кавказ растет с начала военных действий на Украине, его доля в общих поставках по-прежнему невелика. Основным и наиболее прибыльным маршрутом для Казахстана остается Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), по которому нефть поступает на мировой рынок через российский черноморский терминал. В прошлом году поставки через КТК сократились на 1 процент, до 51,99 миллиона тонн, но они по-прежнему составляют более 80 процентов от общего объема казахстанского экспорта нефти.

В апреле «Коммерсантъ» сообщал, что для увеличения поставок нефти в обход России через Азербайджан казахстанский «Казмортрансфлот» собирается купить два нефтеналивных танкера дедвейтом по восемь тысяч тонн.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нехватке вооружения для контрнаступления ВСУ
Раскрыто недорогое устройство для кутежа
Поставки PlayStation 5 ударили по бизнесу перекупщиков
На Украине узаконили экзамен для получения гражданства
Назван простой способ избежать конфликтов в отношениях
Суд арестовал 15-летнего мальчика за убийство 10-летней российской школьницы
В России представили аэрозолеобразующие боеприпасы
Названа стоимость квартир в Центральном доме кино после реставрации
Российский депутат захотел поставить памятник трактору
В ДНР сообщили о попытках ВСУ перейти в наступление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.