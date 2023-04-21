Reuters: Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России

Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России в первом квартале 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на данные источников в отрасли и поставщика данных Refinitiv.

Поставки нефти из порта Актау в Каспийском море в азербайджанский Баку (основной маршрут поставок в обход России) подскочили до 163,4 тысячи тонн в январе-марте с 28,9 тысячи тонн годом ранее.

Государственная судоходная компания «Казмортрансфлот» сообщила агентству, что в первом квартале еще 104 тысячи тонн нефти было экспортировано по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Кроме того, более 80 тысяч тонн нефти в месяц страна поставляет в Китай, не используя российскую инфраструктуру.

По данным Reuters, в 2022 году экспорт казахстанской нефти по маршрутам в обход России достиг 1,8 миллиона тонн, что на 638 тысяч тонн больше, чем в 2021 году.

«Российские порты остаются токсичными для европейских покупателей, поэтому нефтяники перестраховываются и ищут маршруты, не связанные с "Транснефтью"», — объяснил западный трейдер, торгующий нефтью из Казахстана.

Хотя экспорт казахстанской нефти через Каспийское море и Кавказ растет с начала военных действий на Украине, его доля в общих поставках по-прежнему невелика. Основным и наиболее прибыльным маршрутом для Казахстана остается Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), по которому нефть поступает на мировой рынок через российский черноморский терминал. В прошлом году поставки через КТК сократились на 1 процент, до 51,99 миллиона тонн, но они по-прежнему составляют более 80 процентов от общего объема казахстанского экспорта нефти.

В апреле «Коммерсантъ» сообщал, что для увеличения поставок нефти в обход России через Азербайджан казахстанский «Казмортрансфлот» собирается купить два нефтеналивных танкера дедвейтом по восемь тысяч тонн.