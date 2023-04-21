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15:40, 21 апреля 2023Моя страна

В Дагестане заложат ореховый сад

В Гунибском районе Дагестана заложат новый ореховый сад

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Globallookpress.com

В Дагестане планируют заложить крупный ореховый сад. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на Минсельхозпрод республики.

Как уточнили в ведомстве, новый сад может появиться в Гунибском районе региона. Там под орехоплодные культуры отведут территорию площадью порядка 23 гектаров.

«На территории населенного пункта Чох-Коммуна, в долине бассейна реки Кара-Койсу, инвестор ООО "7 холмов" намерен возродить сады. Подготовлен проект на 23 гектара, который предусматривает закладку орехового сада с учетом современных наработок», — рассказали в министерстве.

В компании-инвесторе пояснили, что решение о закладке сада обусловлено тем, что орехи в настоящее время востребованы на рынке. Специалисты уже приступили к планировке будущего сада. Когда работы по его созданию будут завершены, не уточняется.

Ранее в апреле сообщалось, что в Карачаево-Черкесии власти раздадут малоимущим семьям саженцы плодовых деревьев. Каждое муниципальное образование республики уже получило по 125 деревьев, которые в дальнейшем будут высажены в огородах и на приусадебных участках жителей.

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Варвара Кошечкина
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