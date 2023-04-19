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14:18, 19 апреля 2023Моя страна

В российском регионе малоимущим раздадут деревья

В Карачаево-Черкесии малоимущим семьям раздадут 1,5 тысячи саженцев деревьев

Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесии власти раздадут малоимущим семьям саженцы плодовых деревьев. Об этом сообщил глава российского региона Рашид Темрезов, передает портал «Это Кавказ».

По словам главы региона, жители республики смогут получить саженцы в рамках нового формата уже проводившейся в КЧР патриотической акции «Сад памяти» — «Сад памяти дома».

«Благодаря поддержке нашего предприятия по выращиванию плодовых и ягодных культур "Сады Карачаево-Черкесии" более 1,5 тысячи плодовых саженцев были отправлены в районы Карачаево-Черкесии, где их передадут нуждающимся семьям», — пояснил Темрезов.

Он уточнил, что каждое муниципальное образование получило по 125 деревьев, которые в дальнейшем будут высажены в огородах и на приусадебных участках жителей.

Всего в 2023 году в КЧР планируют высадить свыше 19 тысяч новых деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Для посадок были выбраны дубы, клены, липы, сосны и плодовые деревья.

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Варвара Кошечкина
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