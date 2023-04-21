Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:28, 21 апреля 2023Культура

Аль Пачино рассказал об отказе от роли Хана Соло в «Звездных войнах»

Аль Пачино заявил, что отказался от участия в «Звездных войнах», так как не понял сюжет

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский актер и режиссер Аль Пачино рассказал, что отказался от исполнения роли Хана Соло в фильме «Звездные войны», так как не понял сюжет проекта. Об этом сообщает Variety.

Артист отметил, что после выхода картины «Крестный отец» он стал настолько востребованным в киноиндустрии, что его приглашали во все новые проекты. Аль Пачино подчеркнул, что за участие во франшизе «Звездные войны» ему предлагали внушительный гонорар, однако он не понял сценария ленты.

«Если бы потребовалось, они предложили бы мне сыграть саму королеву Елизавету II. Но от роли Хана Соло в "Звездных войнах" я отказался, потому что совершенно не понял, о чем фильм. Мне предлагали очень большие деньги, но я понял, что это не мое», — признался актер, пошутив, что из-за этого сыгравший персонажа Хана Соло артист Харрисон Форд обязан ему своей карьерой.

В начале апреля стало известно, что британский актер и певец Гарри Стайлс мог сыграть принца Эрика в ремейке анимационного фильма «Русалочка» с Холли Бейли в главной роли, однако он отказался.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Столтенберг заявил о согласии членов НАТО на вступление Украины в альянс
Полное окружение группировки ВСУ в Артемовске опровергли
Женщина сбросила 45 килограммов за 10 месяцев и раскрыла секрет похудения
Европейская страна оценила выгоду от притока россиян
Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в июле
Девушка-боец ММА захотела обратиться к психологу после интервью с Емельяненко
Арестованного за госизмену россиянина заподозрили в подготовке теракта
Россиянам назвали главную причину мужского облысения после 40 лет
Атака российского танка на позиции ВСУ попала на видео
Раскрыт вред расщепляющих фукозу кишечных бактерий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.