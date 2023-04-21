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04:30, 21 апреля 2023Наука и техника

Появился способ поменять пароль на украденном iPhone

WSJ: злоумышленники нашли способ красть iPhone и блокировать владельца смартфона

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Злоумышленники нашли новый способ кражи смартфонов Apple и быстрой смены пароля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты медиа выяснили, что перед кражей воры используют методы социальный инженерии, чтобы подглядеть код блокировки iPhone. Затем злоумышленники крадут телефон, с помощью кода снимают блокировку и переходят в настройки гаджета, где получают 28-значный ключ восстановления, необходимый для смены пароля. После этого у преступников появляется возможность настроить девайс под себя и заблокировать предыдущего хозяина девайса.

«Политика Apple практически не дает пользователям возможности вернуться в свои учетные записи без этого ключа восстановления», — отметили авторы WSJ. По их словам, после получения злоумышленником кода восстановления у владельца смартфона Apple почти нет шансов вернуть свой аппарат.

Зная код восстановления, воры могут отключить функцию «Найти iPhone» и получить доступ к банковским приложениям. По словам журналистов, «в качестве бонуса» жертве блокируют Apple ID, который может быть привязан к другим устройствам американского бренда.

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«Мы сочувствуем людям, пережившим подобное, и очень серьезно относимся ко всем атакам на наших пользователей, какими бы редкими они ни были», — прокомментировали ситуацию в Apple. В компании отметили, что постоянно совершенствуют способы защиты потребителей.

В качестве меры предосторожности авторы издания посоветовали владельцам iPhone использовать в общественных местах Face ID и Touch ID. Также журналисты рекомендовали установить на телефон сложный код-пароль.

В конце февраля авторы WSJ выяснили, что злоумышленники начали выяснять пароль от iPhone перед его кражей. Согласно расследованию газеты, воры начали подсматривать за посетителями баров, ресторанов и прочих общественных мест.

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Андрей Ставицкий
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