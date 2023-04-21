Туристка сделала оскорбительное фото на фоне концлагеря и вызвала гнев в сети

Туристка сделала фото на фоне концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше и вызвала гнев в сети

Туристка отправилась для отдыха в Польшу и сделала оскорбительное фото на фоне концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, вызвав гнев в сети. На ситуацию обратило внимание The Mirror.

По информации издания, на странице Марии Мерфи (Maria Murphy) в социальных сетях было опубликовано фото, сделанное во время экскурсии в Музей Освенцима. На нем видно, как другая девушка позирует, сидя на железнодорожных путях, ведущих в концлагерь. В кадр также попал молодой человек, который фотографировал улыбающуюся туристку.

«Сегодня у меня было одно из самых мучительных переживаний в жизни. К сожалению, не все сочли его таким. Хотя экскурсоводы неоднократно просили нас быть внимательными», — подписала Мерфи свой снимок.

Вскоре публикация распространилась в сети и набрала более 30 миллионов просмотров. Руководство музея отреагировало на фото, заметив, что изображения помогают людям помнить о произошедшем. Тем не менее пользователи сети отнеслись к ситуации более категорично, подчеркнув, что девушка на фото оскорбила миллион погибших в концлагере людей.

«Приходя в Аушвиц-Биркенау, посетители должны помнить, что они попадают в аутентичное место, где находился лагерь и где было убито более миллиона человек. Уважайте их память», — написал один из юзеров.

Ранее фото британских туристов, которые позировали улыбающимися на фоне концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, вызвало возмущение и злобу у пользователей сети. Пользователи платформы раскритиковали туристов за неуместность улыбок на фото и подпись под снимком, посчитав ее странной.