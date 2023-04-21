Немецкий министр заявил о приемлемости ударов по России. В Москве пообещали напомнить ему эти слова

Захарова попросила министра обороны ФРГ запомнить слова о приемлемости ударов по России

Министр обороны ФРГ Борис Писториус должен запомнить свои слова о приемлемости тактики ограниченных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее Писториус заявил, что операции ВСУ на территории России допустимы, если в них не пострадают мирные жители. «Это абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения», — сообщил министр. Он подчеркнул, что такие операции допустимы до тех пор, пока они не направлены на города и гражданские лица.

Участие Германии в украинском конфликте

Германия стала ведущей страной в поставках военной техники Украине. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В частности, Берлин передал Киеву свои танки Leopard. 14 апреля офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал о том, что «Леопарды» уже появились под Артемовском. По его словам, российской диверсионно-разведывательной группе даже удалось захватить боевую машину, однако бойцы не смогли переправить ее в тыл, поэтому танк пришлось утопить в болоте.

13 апреля Министерство обороны Германии подтвердило, что Берлин разрешил Варшаве передать Киеву пять самолетов МиГ-29, полученных из запасов ГДР в 2002 году. Отмечается, что правительство ФРГ одобрило поступившую в четверг заявку Польши на реэкспорт истребителей из старых запасов.

Удары ВСУ по территории России

20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с начала спецоперации из-за обстрелов со стороны ВСУ в граничащей с Украиной области погибли 30 человек. Согласно докладу Гладкова, также пострадали 123 человека.

Также ВСУ обстреливают территорию Брянской области. В частности, 20 апреля по деревне Ломаковка было нанесено 12 минометных ударов. Снаряды упали на дома и подстанции, населенный пункт остался без света. Несмотря на то, что жители укрылись от обстрела в подвалах, не обошлось без пострадавших.

Помимо артиллерии, ВСУ используют для атак на российские регионы беспилотники. Так, 21 апреля пограничники сбили БПЛА самолетного типа из автомата в районе села Гуево. Украинскому дрону удалось пролететь от российско-украинской границы всего 500 метров. За день до этого другой дрон противника с неустановленным зарядом рухнул на трактор-погрузчик в том же селе. Никто из местных жителей не пострадал. Кроме аграрной техники, других разрушений нет.

В Белгородской области, как и в других регионах, среди которых Крым, Брянская и Курская области, начали возводить фортификационные сооружения. Они представляют собой укрепления из бетонных пирамид на случай возможной атаки со стороны Украины.