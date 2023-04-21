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22:11, 21 апреля 2023Мир

Захарова ответила на слова о приемлемости ударов ВСУ по России

Захарова обратилась к Минобороны ФРГ после слов о приемлемости ударов ВСУ по России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр обороны ФРГ Борис Писториус должен запомнить свои слова о приемлемости тактики ограниченных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. С таким призывом к немецкому политику в своем Telegram-канале обратилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам представителя МИД РФ, Писториус допустил удары украинской армии по территории России. Она обратилась к Минобороны ФРГ. «Все запомнили? "Ограниченные удары — приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню», — ответила Захарова.

Ранее Писториус заявил, что операции ВСУ на территории России допустимы, если в них не пострадают мирные жители. По его словам, они не должны быть направлены на города и гражданские лица.

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Марина Совина
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