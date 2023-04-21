Германия одобрила проведение операций ВСУ на территории России

Глава МО ФРГ Писториус: операции ВСУ на территории России допустимы без угрозы населению

Операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России допустимы, если в них не пострадают мирные жители. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

«Это абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения», — сообщил министр.

Он подчеркнул, что такие операции допустимы до тех пор, пока они не направлены на города и гражданские лица.

Ранее Писториус назвал условие немедленного конца Украины. По его мнению, прекращение поставок западного оружия будет означать крах Киева.