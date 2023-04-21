Дана оценка правовому беспределу с экспрориацией активов «Роснефти» в Германии

Мухин: российский бизнес уже подвергался экспроприациям, но не в таких масштабах

Эксперты оценили доли немецких нефтепеперабатывающих заводов (НПЗ) «Роснефти» в Германии в 15 миллиардов евро, так они прокомментировали экспроприацию активов компании.

«Это — первый в истории случай такого масштабной экспроприации активов у иностранных собственников со стороны западного государства. Безусловно, российский бизнес уже подвергался экспроприациям, но не в таких масштабах. Можно вспомнить например, дочернюю компанию НОВАТЭКа, Novatek Green Energy в Польше. Но в случае с "Роснефтью", речь идет о 15 миллиардах евро. Именно во столько оцениваются ее доли в немецких НПЗ. Правительство Германии знало, что по действующему межправительственному договору "Роснефти" полагается компенсация, соответствующая реальной стоимости изъятого капиталовложения. Именно этот пункт Берлин и пытается обойти», — отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Роснефть» подала судебный иск против продления Берлином срока опеки. Российская компания требовала компенсации финансовых потерь, которые она понесла в течение первых шести месяцев действия внешнего управления.

«Норма не имеет юридического статуса, но она всегда его предвестница. То, что признается нормой, в обязательном порядке кодифицируется на юридическом уровне. В идеале, политическое право базируется на общественной морали. Запад (в первую очередь США) сегодня де факто творит новое правовое пространство, создавая беспрецедентные (прошу прощения за парадоксальность) прецеденты», — сказал доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Эксперт международной аналитической площадки The Columnist Карл Риттер также заявил, что больше не действуют такие правила, как неприкосновенность частной собственности, обязательность контрактов, правовая защита сделок и договоров, приоритет права. Все правила устанавливают и меняют США в своих интересах, подчеркнул он.

“Немецкий бизнес, - продолжает Риттер. - с отчаянием наблюдает за крушением основ рынка. Но Берлин давно уже потерял субъектность и не способен противостоять главному мировому регулятору, который заинтересован в полном переформатировании экономических основ. Более того, невиданный и стремительно нарастающий энергетический кризис вынуждает немцев переносить производство в Соединенные Штаты. Еще одним болезненным ударом могут стать меры, предпринятые Россией в ответ на беззастенчивую экспроприацию ее крупных и стратегически значимых активов за рубежом».

«Подлинный погром российских активов странами коллективного Запада в прямое нарушение всех норм международного права встретил со стороны России крайне ограниченный ответ, заключающийся в том числе в создании своего рода гарантийного фонда активов корпораций из недружественных государств, прекративших работу в нашей стране», — сказал заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Отказ от ограничения бегства капитала из России привел к тому, что чистый вывод капитала составил 217 миллиардов долларов, почти в полтора раза превысив рекорд 2014 года (152 миллиарда долларов)», - отмечает заместитель председателя Комитета по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, деофшоризация саботируется, сводясь к решению мелких корпоративных проблем, а самоочевидное использование офшоров для уклонения от налогов и вывода капитала официально отрицается. «На этом фоне расширяется практика разрешения продажи иностранными корпорациями своих активов в России (в том числе по, вероятно, завышенным ценам) с выводом капиталов на Запад, что оборачивается сокращением «гарантийного фонда», дискредитацией самой его идеи и ростом неверия в способность и желание российского государства защищать российский бизнес от агрессии Запада», – добавил он.

«Отсутствие ответных мер России со времен «дела Магницкого» поощряет агрессию Запада, уже создающего нормативную базу конфискации российских активов, - резюмирует эксперт. - Думаю, в случае с активами Роснефти необходимо вводить ответные меры, чтобы защитить российские инвестиции».

Валерий Андрианов напомнил, что 5 августа 2022 года был подписан указ президента России №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Целями этого документа стали предотвращение бесконтрольного вывода средств иностранных инвесторов из страны, а также формирование компенсационного фонда, с помощью которого можно было бы дать зеркальный ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом. Кроме того, данный документ был призван способствовать деофшоризации отечественной экономики, то есть переводу крупнейших активов под российскую юрисдикцию, отметил эксперт.

«Однако вопреки духу президентского указа, - продолжает эксперт, - правительственная комиссия достаточно щедро раздает разрешения на покупку российскими компаниями иностранного бизнеса с последующим выводом денег из страны. «Так, было достигнуто соглашение по выкупу активов германской компании Henkel. Shell получила разрешение продать долю в проекте «Сахалин-2» и вывести деньги. Судя по всему, этот процесс будет продолжаться», – отмечают в связи с этим аналитики Сбера. По оценкам экспертов, сейчас на рассмотрении правительственной комиссии находятся сделки суммарным объемом свыше $20 млрд».

«Из-за санкций поставки нефти на НПЗ в Шведте возможны только через порт Гданьск, но Польша настаивает на исключении «Роснефти» из структуры владения заводом и подталкивает польскую компанию Orlen к приобретению доли», - пишет немецкая Die Zeit.

«Берлин изъял НПЗ под давлением Польши, которая заявила, что не будет гарантировать поставку в Шведт нефти из терминала в Гданьске. Законность этого изъятия формальна, действия Берлина противоправны», — отметил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Валерий Андрианов напомнил, что российская компания максимально загружала мощности: так, например, в 2021 году загрузка немецких заводов компании составляла 86 процентов, в то время как средний показатель по Германии, по данным bp Statistical Review of World Energy, не превышал 80 процентов. Компания вкладывалась в зеленые проекты, такие как производство биотоплива, модернизацию заводов и социальные программы, исправно платила налоги, отметил он.

«Напомним, что доля Rosneft Deutschland — это 12 процентов немецких нефтеперерабатывающих мощностей. И кто же, позвольте спросить, ставит под угрозу надежность снабжения немецкого рынка нефтепродуктами? Получается, что реальную угрозу энергетической безопасности Германии представляет регулятор, некомпетентность собственного правительства», — сказал Алексей Мухин.

