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18:01, 21 апреля 2023Силовые структуры

Последние фигуранты дела о теракте в Знаменском получили сроки

СКР: суд вынес приговор троим участникам совершенного в 2005 году в Знаменском теракта

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор троим участникам банды, совершившей в 2005 году теракт в чеченском селе Знаменское. Об этом в пятницу, 21 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Рустама Булуева, Руслана Наматова и Артура Ушаева в зависимости от роли каждого признали виновными в участии в банде, совершении теракта, похищении человека, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Приговором суда Булуеву назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, Наматову — 23 года, а Ушаеву – 24. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, не позднее 2002 года Супьян Арсанакаев и Висхан Заитов создали в Чечне банду, в которую в том числе вошли подсудимые. Булуев в тот момент служил в местных органах внутренних дел.

13 июля 2005 года Арсанакаев, Заитов, Тунтуев, Наматов и Булуев похитили местного жителя, убили, переодели в военную форму и посадили в начиненный взрывчаткой автомобиль.

19 июля 2005 года злоумышленники припарковали машину на одной из жилых улиц села Знаменское. Чтобы жертв было как можно больше, Булуев открыл огонь. Дождавшись большого скопления людей, в том числе сотрудников МВД и ФСБ России, Заитов с помощью пульта привел бомбу в действие.

Погибли 14 человек. Еще 10 сотрудников МВД и 26 гражданских были ранены.

Булуев, Наматов и Ушаев — последние фигуранты дела о теракте. Ранее к срокам были приговорены Агамерзаев, Витригов и Тунтуев.

Арсанакаева и Заитова силовики ликвидировали.

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Екатерина Власова
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