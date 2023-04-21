Военный эксперт рассекретил очередной груз из Германии для ВСУ

Военный эксперт Рамм рассекретил состав груза, отправленного Германией для ВСУ

Военный обозреватель Алексей Рамм рассекретил состав очередной партии груза, отправленной из Германии для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксперт высказал свое мнение в беседе с журналистами, передает «Московский комсомолец».

Рамм проанализировал видео погрузки и пришел к выводу, что на кадрах могут присутствовать части мобильного госпиталя или элементы полевого пункта управления.

«Это такой мобильный контейнер... Ближе к нам лежит одна из его стенок. На нее положили груз», — считает военный эксперт. Кроме того, в состав груза вошли палатки и полы для них, указал он.

Ранее глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что ВСУ не нужны современные немецкие истребители, такие как Eurofighter или Tornado, так как украинские пилоты умеют управлять лишь советскими боевыми самолетами. «Я не вижу немецкие Eurofighter или Tornado в небе над Украиной», — отметила депутат.