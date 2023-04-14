В Германии назвали бессмысленной отправку ВСУ современных истребителей

Депутат Штрак-Циммерманн: Берлину не имеет смысла поставлять Киеву современные истребители

ВСУ не нужны современные немецкие истребители, такие как Eurofighter или Tornado, так как украинские пилоты умеют управлять лишь советскими боевыми самолетами. О бессмысленности отправки вооружения из Берлина в Киев 14 апреля заявила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) в интервью Welt am Sonntag.

«Я считаю излишним, что решение о переброске танков Leopard на Украину вызвало дискуссию об истребителях. Я не вижу немецкие Eurofighter или Tornado в небе над Украиной», — отметила депутат.

Однако она поддержала намерения восточноевропейских партнеров поставить Киеву еще больше советских МиГ, так как «украинцы владеют этими системами». До этого Штрак-Циммерманн критиковала медлительность в решении с поставками немецких танков на Украину.

14 апреля военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что истребители МиГ-29 из запасов вооруженных сил бывшей ГДР, которые Польша может передать Украине, не модернизировали с 1990-х годов. Эксперт также отметил, что в стране практически не осталось аэродромов для размещения военных самолетов, а имеющиеся объекты непригодны для предполетного обслуживания.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на информированные источники сообщило, что власти Германии разрешили Польше передать Украине истребители МиГ-29 советского производства, полученные из запасов вооруженных сил бывшей ГДР.