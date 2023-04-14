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12:50, 14 апреля 2023Наука и техника

В России оценили истребители бывшей ГДР

Литовкин сообщил, что предложенные Киеву МиГ-29 бывшей ГДР не модернизировали с 1990-х

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Истребители МиГ-29 из запасов вооруженных сил бывшей ГДР, которые Польша может передать Украине, не модернизировали с 1990-х годов. Возможности самолетов оценил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

«На них не обновлялось радиоэлектронное оборудование и система управления самолетом, и это я еще не говорю о радиолокационной системе и прочем. Также неясно, насколько выработан ресурс этих МиГ, ведь самолеты достаточно старые. Причем и двигатели, и планеры», — сказал он.

Литовкин отметил, что на Украине практически не осталось аэродромов для размещения истребителей, а имеющиеся объекты не пригодны для предполетного обслуживания.

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21 марта 2023

Ранее издание Spiegel со ссылкой на информированные источники сообщило, что власти Германии разрешили Польше передачу Украине истребителей МиГ-29 советского производства, полученных из запасов вооруженных сил бывшей ГДР.

В марте аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк назвал шведский Gripen лучшим истребителем, который Украине могут поставить западные страны.

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Даниил Иринин
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